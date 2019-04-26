Футбол
Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спортаЧемпионат 03:06
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путин на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Обновлено в 06:55
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Энергетика
«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину
«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
В Башкирии хирург провел рекордное число операций за один день
Хирург-офтальмолог из Башкирии Юлай Бурханов за один день провел 42 операции пациентам с катарактой, установив тем самым своеобразный рекорд.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Общество
Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство
Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Наука
Прощание с зубными щётками: Микророботы научились удалять зубной налёт
Инженеры из Университета Пенсильвании создали микророботов, которые научились удалять зубной налёт и бляшки с помощью магнитов.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Футбол
Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Политика
Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о получении взяток
Гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:09
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24