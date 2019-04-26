Футбол

Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спортаЧемпионат 03:06

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путин на официальном портале правовой информации.
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Глава РФС Дюков вошел в состав совета по спорту при президенте

Интерфакс - Россия04:07

Дюков включен в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Sportbox.RU03:12

Глава РФС вошел в Совет при президенте по развитию физкультуры и спорта

Газета.Ru03:02

Дюков вошел в состав совета при президенте по развитию физкультуры и спорта

РИА Новости03:10

Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спорта

Чемпионат03:06

Дюков включен в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Матч ТВ03:12

Глава РФС Дюков включен в Совет при президенте по развитию физкультуры и спорта

ТАСС02:43
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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