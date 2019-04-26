Футбол
Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спортаЧемпионат 03:06
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путин на официальном портале правовой информации.
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Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию
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США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции
Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
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Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
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В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
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Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
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Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
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Обновлено в 02:34
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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Хоккей
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Обновлено вчера в 00:30
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны, потому что, по его мнению, Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
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Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
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Isuzu может привезти в Россию новый рамный внедорожник
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
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