Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спортаЧемпионат 03:06

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков вошёл в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путин на официальном портале правовой информации.

Дюков вошёл в Совет при президенте по развитию физкультуры и спорта

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