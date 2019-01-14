Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФСSoccer.ru01:35
Завершился приём заявок от кандидатов на пост президента РФС. Единственным претендентом на вакантную должность стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
Soccer.ru01:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошёл пожар
Обновлено в 10:55
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Политика
Лавров рассказал о начале переговоров по мирному договору с Японией
Обновлено в 13:35
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 11:04
Политика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в классе квадроциклов, попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 12:41
Экономика
Министр сообщил о проекте по экспорту мусора из Архангельска в Швецию
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Обновлено в 09:02
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Общество
С Дудя и Ивлеевой потребовали в суде 100 миллионов рублей
В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Об этом сообщает RNS.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска в Польше не признал вину
Подозреваемый в убийстве мэра польского Гданьска Павла Адамовича не признал вину.
Обновлено в 11:44
Культура
Горькая расплата настигла танцовщика Полунина за слова о полных людях
Обновлено в 13:24
Происшествия
Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Баскетбол
ЦСКА уверенно обыграл «Химки» в матче Единой лиги
Московский ЦСКА переиграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 75:65.
Обновлено в 13:33
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Общество
МХТ имени Чехова заявил об устранении выявленных Минкультом нарушений
Минкульт ранее сообщил о нарушениях, которые были выявлены в ходе проверки деятельности театра за период с января 2016 года по сентябрь 2018-го.
Обновлено в 12:31
Авто
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%
Обновлено в 05:40