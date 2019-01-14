Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС
Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФСНева Спорт01:07
Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Приём заявок от кандидатов уже завершился, после ухода Виталия Мутко Дюков остался единственным претендентом на должность.
Нева Спорт01:07
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