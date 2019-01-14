Футбол
Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Neftegaz.ru11 января в 05:04
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Футбол
Стала известна дата суперматча «Реал» – «Барселона»
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Фергюсон помогает главному тренеру «МЮ» выбирать состав на матчи
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Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените»
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле отправился в Китай, где он в ближайшее время должен подписать контракт с «Бэйцзин Гоань».
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил с днем рождения музыкальную группировку «Ленинград», лидером которой является музыкант Сергей Шнуров.
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Новым рулевым "Ноттингем Форест" может стать бывший наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил.
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