Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

РПЛ выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост главы РФС

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Футбол Футбол Фергюсон помогает главному тренеру «МЮ» выбирать состав на матчи Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон помогает нынешнему тренеру "красных дьявлов" Уле-Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените» Тренер «Уфы» Уильям Артур де Оливейра присоединился к «Зениту», сообщает телеграм-канал sport_inside.

Футбол Футбол «Милан» может перехватить нападающего у «Реала» Руководство «Милана» определилось с кандидатурой футболиста, способного заменить нападающего Гонсало Игуаина в случае его ухода в «Челси» в зимнее трансферное окно.

Футбол Футбол Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Футбол Футбол Ребров покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился в Москву Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров покинул расположение "красно-белых" на сборе в Дубае и отправился на медобследование в Москву, сообщает официальный Twitter столичного футбольного клуба.

Футбол Футбол «Зенит» интересуется левым защитником «Спортинга» По данным издания «Спорт-Экспресс», «Зенит» хочет приобрести 27-летнего защитника сборной Аргентины и лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью.

Футбол Футбол Выборы Президента РФС пройдут не на безальтернативной основе Выборы Президента РФС все-таки пройдут не на безальтернативной основе.

Футбол Футбол Антон Миранчук: «Еще один кубок нам в копилочку не помешает» Первым официальным матчем после перерыва для команды Юрия Семина должна была стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (первый матч – 1:0 в пользу железнодорожников; предварительная дата второй встречи – 23 февраля).

Футбол Футбол Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче» Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа надеется, что сможет выйти на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

Футбол Футбол Дембеле отправился в Китай для подписания контракта с «Бэйцзин Гоань» Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле отправился в Китай, где он в ближайшее время должен подписать контракт с «Бэйцзин Гоань».

Футбол Футбол Погба: При Моуринью сложно было наслаждаться футболом

Футбол Футбол Олег Кононов: «С детства болел за „Спартак“» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.

Футбол Футбол «Зенит» поздравил группу «Ленинград» с днем рождения Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил с днем рождения музыкальную группировку «Ленинград», лидером которой является музыкант Сергей Шнуров.