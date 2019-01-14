Футбол

РПЛ выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост главы РФС
Neftegaz.ru
11 января в 05:04

Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Neftegaz.ru11 января в 05:04

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РПЛ выдвинула кандидатуру А. Дюкова на пост главы РФС

Neftegaz.ru11 января в 05:04
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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