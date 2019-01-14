Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФСНева Спорт 14 января в 01:07
Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Приём заявок от кандидатов уже завершился, после ухода Виталия Мутко Дюков остался единственным претендентом на должность.
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Армия и оружие
Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже
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Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
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YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
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Происшествия
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Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
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Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
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От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
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В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика
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Шарапова вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова одолела шведку Ребекку Петерсон во втором круге Australian Open, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти ликвидирован
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Происшествия
15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении
По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.
Обновлено вчера в 19:41
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Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран
Президент Xiaomi Лина Бина сообщил, что компания работает над разработкой подэкранного сканера отпечатков пальцев нового поколения, пишет ресурс MyDrivers.Новый датчик позволяет разблокировать смартфон одним прикосновением, что говорит о повышенной точности сканера.
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Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей
На третьем аукционе Минфин полностью реализовал ОФЗ-ИН на 5,142 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года при повышенном спросе в 18,223 миллиарда рублей.
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Гаджеты
В Сети опубликованы новые рендеры смартфона iPhone XI
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McDonald’s лишился права на товарный знак Big Mac
Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
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Происшествия
В Ленинградской области на заводе произошёл взрыв
На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв.
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ФСБ выдворила из России агента СБУ
Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.
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Политика
МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГ
Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.
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Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной
Россия является «одной из самых энергорасточительных стран» в мире, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Х Гайдаровского форума.
Обновлено в 09:06
Авто
Audi объявила об отзыве автомобилей в России
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году.
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Общество
«Бургер Кинг» обвинили в экономии на котлетах
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Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:52
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В России появился первый trade-in часов
В России появился первый trade-in часов.
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