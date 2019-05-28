Дюков рассказал о возможных санкциях по итогам матча «Чайка» — «Черноморец»Чемпионат 06:41

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с матчем 27-го тура ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.

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Дюков рассказал о возможных санкциях по итогам матча «Чайка» — «Черноморец»

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