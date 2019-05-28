Футбол

Дюков рассказал о возможных санкциях по итогам матча «Чайка» — «Черноморец»Чемпионат 06:41

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с матчем 27-го тура ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.
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Глава РФС: «На результат матча „Чайка“ — „Черноморец“ было оказано противоправное влияние, он носил признаки договорного»

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Дюков рассказал о возможных санкциях по итогам матча «Чайка» — «Черноморец»

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Sport24.ru06:40

Александр Дюков: «В ближайшее время закончим проверку матча „Чайка“ – „Черноморец“. Будут вынесены санкции»

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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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