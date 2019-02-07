Футбол
Дюков предложил обсудить три схемы лимита на легионеровЧемпионат 05:23
Считаю, лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17» и принять решение в ходе дискуссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Много плюсов и много минусов»: Александр Дюков о лимите на легионеров
Телеканал Санкт-Петербург06:33
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Политика
В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по Венесуэле
Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 08:54
Политика
В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»
Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Обновлено в 07:22
Авто
В России началось производство обновленного Nissan Qashqai
Обновлено в 08:13
Происшествия
Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Авто
Bentley отзывает 207 автомобилей в России
У машин обнаружили проблемы с программным обеспечением и с креплением ремней ООО "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель британской компании Bentley, отзывает 207 автомобилей марок Continental и Mulsanne в России, об этом сообщает Росстандарт.
Обновлено в 07:51
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье
Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан
Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Авто
УАЗ «Пикап» получил расширенные комплектации
Обновлено в 03:45
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января
KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Обновлено в 04:48
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Экономика
Для защиты Рунета потребуется почти 2 млрд рублей
В федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года).
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые узнали о способностях пчел складывать и вычитать
Обновлено в 07:53
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мамаев и Кокорин поблагодарили суд за его решение
В рамках заседания суда, защита предлагала залог, предоставляла справки о здоровье подсудимых, возмущалась, что процесс специально затягивается, а решение о продлении срока до 8 апреля было принято заранее.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Закрытый в горящей машине ребенок погиб в Калуге
Обновлено в 08:09
Авто
Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию
Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
Культура
Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
Обновлено в 02:03
Общество
В центре Москвы нашли клад из монет царской России
Клад из монет Российской империи рубежа XIX – XX веков обнаружен археологами при раскопках на Долгоруковской улице в центре Москвы, сообщает сайт столичного мэра.
Обновлено в 09:10
Общество
Госдума поддержала законопроект о народных инспекторах на дорогах
Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о так называемых народных инспекторах, которые смогут фиксировать нарушение ПДД на российских дорогах.
Обновлено в 05:34
Политика
Франция отзывает своего посла из Италии
Франция отзывает своего посла из Италии для консультаций.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Оззи Осборн попал в больницу из-за гриппа
Обновлено в 06:08
Технологии
«Умные очки» из экипировки «Ратник» адаптировали для обычных школ
Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из экипировки «Ратник» для общеобразовательных школ.
Обновлено в 07:43