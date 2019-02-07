Футбол

Дюков покинет «Зенит» в случае избрания президентом РФСЕвро-футбол.ру 05:11

Выборы нового президента РФС запланированы на 22 февраля. Напомним, что 19 декабря прошлого года было объявлено об уходе с поста главы организации Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Дюков покинет пост в «Зените» в случае избрания президентом РФС

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Дюков уйдет из «Зенита» после избрания президентом РФС

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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 16:57, Ашберн
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Обновлено в 13:22
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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