Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФССпорт день за днем 06:04
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля
Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Культура
Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке
С 18 февраля по 1 марта 2019 года комиссия ведомства проводила комплексные проверки систем безопасности в Русском музее, Государственном историческом музее, Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Обновлено в 07:55
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение
Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»
Размер вложений варьируется от 200 до 320 млн евро. Мерен подчеркнул, что Брюсселю и Москве необходим конструктивный диалог.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Футбол
Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»
Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволило несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney
Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
Обновлено в 12:16
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Кино
Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске
На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".
Обновлено в 07:32
Футбол
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети
На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11