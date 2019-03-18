Футбол

Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФССпорт день за днем 06:04

Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
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Комитет по этике РФС: Дюков подал заявление на рассмотрение дела Погребняка

Чемпионат05:12

Комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка 26 марта

Sport24.ru05:51

Комитет по этике РФС рассмотрит дело Погребняка 26 марта

Спорт-Экспресс05:47

Дюков подал заявление на Погребняка в РФС за высказывание об Ари

Матч ТВ05:38

Комитета по этике РФС 26 марта вынесет решение по делу Погребняка

Sports.ru09:59

Высказывание Погребняка о темнокожих футболистах будет рассмотрено РФС

Газета.Ru05:59

Судьба Погребняка решится на следующей неделе

Спорт день за днем09:24
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Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика

Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Культура

Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке

С 18 февраля по 1 марта 2019 года комиссия ведомства проводила комплексные проверки систем безопасности в Русском музее, Государственном историческом музее, Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Обновлено в 07:55
Политика

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Происшествия

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

Обновлено в 11:27
Энергетика

Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Размер вложений варьируется от 200 до 320 млн евро. Мерен подчеркнул, что Брюсселю и Москве необходим конструктивный диалог.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество

Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам

Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Футбол

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволило несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Гаджеты

Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney

Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
Обновлено в 12:16
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Кино

Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске

На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".
Обновлено в 07:32
Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети

На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
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Павел Погребняк
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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