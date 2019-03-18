Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФССпорт день за днем 06:04
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
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Комитет по этике рассмотрит дело футболиста «Урала» из-за его высказывания о темнокожих
Европейско-Азиатские новости06:04
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Политика
Украина ввела новые антироссийские санкции
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении нового пакета антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Назарбаев не советовался по поводу преемника с Путиным — Песков
Политик Нурсултан Назарбаев, покинувший 19 марта пост президента Казахстана, перед принятием решения по кандидатуре преемника не советовался с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:44
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.
Обновлено в 06:28
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Футбол
Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов
Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Культура
Самый популярный в мире YouTube-блогер проиграл конкуренту
Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг (известен под ником PewDiePie) уступил первенство блогу T-Series.
Обновлено в 04:23
Финансы
Впервые с августа доллар упал ниже 64 рублей
Стоит отметить, что такой показатель курса доллара был зафиксирован впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 15:27
Единоборства
Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Влад Соколовский рассказал об отношениях с экс-супругой Ритой Дакотой
Популярный отечественный исполнитель Влад Соколовский в недавнем интервью для одного из YouTube-каналов рассказал об отношениях с экс-супругой, певицей Ритой Дакотой.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Студенты ИМО хотят продвигать на Новгородчине медицинский туризм
Студенты-медики хотят продвигать на Новгородчине медицинский туризм Студенты-медики представили проекты программы "Школа: Врачи Будущего".
Обновлено в 03:26
Экономика
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств
Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Здоровье
Возвращение сезонного перевода часов в России может вызвать рак
В России изучили вопрос перевода стрелок часов относительно здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Футбол
Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне выступающий в роли играющего тренера австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз», в своём «инстаграме» поделился эмоциями от нового амплуа.
Обновлено в 07:15
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Политика
Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду
Как сообщили 19 марта журналистам в Министерстве обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу по поручению Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где передал послание от главы российского государства Асаду и провел с президентом Сирии переговоры.
Обновлено в 07:08