Футбол

Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФССпорт день за днем 06:04

Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Комитет по этике РФС: Дюков подал заявление на рассмотрение дела Погребняка

Чемпионат05:12

Комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка 26 марта

Sport24.ru05:51

Комитет по этике РФС рассмотрит дело Погребняка 26 марта

Спорт-Экспресс05:47

Дюков подал заявление на Погребняка в РФС за высказывание об Ари

Матч ТВ05:38

Высказывание Погребняка о темнокожих футболистах будет рассмотрено РФС

Газета.Ru05:59

Судьба Погребняка решится на следующей неделе

Спорт день за днем09:24

РФС рассмотрит дело Погребняка 26 марта

Sportbox.RU08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Обновлено в 08:48
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»
Обновлено в 09:06
Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошел в число послов чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 07:46
Кино

Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Происшествия

При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В Донбассе прошли учения украинской авиации и ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море прошли учения украинской авиации при поддержке кораблей ВМС.
Обновлено в 02:30
Авто

Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla

Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Собянин предложил купить для МЭШ сторонний готовый контент

В марках реализации «Московской электронной школы» (МЭШ) не следует ограничиваться собственным контентом, а загружать в цифровую платформу сторонние образовательные приложения и тесты для учащихся.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и ряд школ из-за писем о минировании

Обновлено в 05:27
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Обновлено в 07:13
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество

Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Обновлено в 08:55
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Неизвестные в британском Бирмингеме атаковали мечети

Пострадавших нет, в зданиях разбиты окна. По данным местной полиции, ночью неизвестный мужчина разбил кувалдой окна в четырех мечетях.
Обновлено в 07:18
Транспорт

Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Политика

В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»

Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Погребняк
Российский футболист
российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное