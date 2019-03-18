Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФССпорт день за днем 06:04

Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.

Спорт день за днем

Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС

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