Дюков планирует сделать из российского футбола праздникГазета.Ru 05:54

Новый глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о необходимости популяризации футбола в стране, передает ТАСС. По словам президента, РФС должен разработать стратегию по привлечению людей к футбольным соревнованиям.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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