Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеровRT на русском 08:23

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Александр Дюков
Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.
— Александр ДюковТелеканал 360° 08:50

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