Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеровRT на русском 08:23

Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.

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Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

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