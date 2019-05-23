Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеровRT на русском 08:23

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

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