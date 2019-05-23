Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеровRT на русском 08:23
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Исполком РФС отложил утверждение нового лимита на легионеров в РПЛ до середины июня
Bookmaker-ratings.ru08:22
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Позже Росстат опубликовал уточненные данные, согласно которым добыча природного газа в январе—апреле 2019 года составила 233 млрд куб. м, в апреле 2019-го к апрелю 2018 года — 102,6%, к марту 2019-го — 92,9%, в январе—апреле 2019-го к соответствующему периоду прошлого года — 103,6%.
Обновлено в 08:21
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Общество
Умерла писательница Джудит Керр
Писательница Джудит Керр скончалась в Великобритании на 96-м году жизни. Она умерла в своём доме после непродолжительной болезни.
Обновлено в 07:42
Общество
В России могут ужесточить наказание за продажу краснокнижных животных
Совершенствуется правовое регулирование мер ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России.
Обновлено в 08:15
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера
Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Авто
Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Дагестане в заброшках нашли майнинг фермы по добыче Bitcoin
Система работала от ворованного электричества, ущерб составил больше 4,5 млн рублей Махачкала, 23 мая.
Обновлено в 07:34
Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты
Apple зарегистрировал 11 новых iPhone в России
Компания Apple зарегистрировала в России 11 новых iPhone. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»
Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38
Авто
Новый Opel Corsa показали перед премьерой
В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
Режиссер Садилова призвала пересмотреть систему финансирования кино
Систему финансирования кино в России необходимо менять, поскольку многие хорошие проекты не получают государственной поддержки, считает режиссер Лариса Садилова, чей фильм "Однажды в Трубчевске" показали в четверг на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 07:27
Культура
Бэнкси инкогнито выставил свою работу на Венецианской биеннале
Британский уличный художник Бэнкси инкогнито выставил свою работу в Венеции во время биеннале.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета
Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Религия
Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование.
Обновлено в 07:49