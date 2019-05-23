Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеровRT на русском 08:23
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.
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Исполком РФС отложил утверждение нового лимита на легионеров в РПЛ до середины июня
Bookmaker-ratings.ru08:22
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