Дюков и Колобков встретились со сборной РоссииNews.ru 04:31

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков встретились со сборной России по футболу перед открытой тренировкой в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта.

Дюков и Колобков встретились со сборной России

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