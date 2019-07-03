Футбол

Дюков анонсировал сотрудничество РФС с РЖД и ГазпромбанкомiReactor вчера в 14:05

РФС заключил партнёрские соглашения с Газпромбанком и РЖД, которые будут рассчитаны до 2021 года. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
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Попечительский совет будет помогать РФС во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления

Sports.ruвчера в 12:43

"В Мурманске храм вместо стадиона? Я разберусь!"

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

РФС заключил спонсорские контракты с Газпромбанком и РЖД

Sport24.ruвчера в 10:51

Состояние попсовета РФС больше бюджета Хорватии

Советский спортвчера в 13:11

Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Чемпионатвчера в 11:17

Дюков рассказал об итогах первого заседания попечительского совета РФС

РБКвчера в 12:04

В среду состоится первое заседание попечительского совета РФС

Бомбардир.ру02 июля в 06:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено вчера в 04:43
Футбол

Андерсен перейдет из «Сампдории» в «Лион»

Защитник "Сампдории" Йоахим Андерсен продолжит карьеру в "Лионе".
Обновлено вчера в 21:36
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
Обновлено в 00:17
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол

«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за 126 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» в своем твиттере опубликовал новость о переходе нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Наука

Назван препятствующий раку и диабету напиток

Ученые из Испании выяснили, что молоко с низким процентом жирности способно уменьшить риск метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона

Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В МЧС назвали количество пострадавших при паводке в Иркутской области

Обновлено в 00:09
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Обновлено вчера в 12:45
Общество

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
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