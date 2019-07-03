РФС заключил партнёрские соглашения с Газпромбанком и РЖД, которые будут рассчитаны до 2021 года. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дюков анонсировал сотрудничество РФС с РЖД и Газпромбанком

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