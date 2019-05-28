Футбол
Дюков – о договорняке в ПФЛ, пиве и Fan IDСпорт-Экспресс 06:40
Президент РФС ответил на важные вопросы. За что "Чайку" и "Черноморец" подозревают в договорняке. Разбор игры Президент РФС Александр Дюков выступил перед журналистами после очередной конференции организации.
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Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
По версии следствия, утром во вторник 14-летний ученик 7-го класса пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, где проходил урок, а вторую - в коридоре, воспламенения не произошло.
Обновлено в 09:17
Экономика
РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ
Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Экономика
«Пятерочка» не сможет открывать новые магазины в Петербурге
Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов.
Обновлено в 09:21
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
В Москве снизилась цена на подержанные кабриолеты
Как сообщает портал «РГ» со ссылкой на сайт объявлений «Авито», за год подержанные кабриолеты в Москве упали в стоимости на 2,4%. Их средняя цена в столице на данный момент составляет 1 млн. 648 тыс. 300 рублей.
Обновлено в 04:05
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Интернет
Первый квантовый телефон испытали в Москве
Обновлено в 08:54
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Игры
YouTube Gaming полностью закрывается 30 мая
В 2018 году американской корпорацией Google, владеющей одноименным поисковым сервисом, был закрыт веб-сайт YouTube Gaming, запущенный в августе пять лет назад.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Опрос: китайский ли у вас телефон?
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Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено в 09:34
Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Общество
В России создадут реестр лишенных прав родителей
Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".
Обновлено в 09:00
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Музыка
У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой
В новом клипе, выпущенном группировкой «Ленинград», актриса Алла Михеева мчится на свадьбу с солистом Сергеем Шнуровым на «Мерседесе».
Обновлено в 09:30