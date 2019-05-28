Футбол
Дюков – о договорняке в ПФЛ, пиве и Fan IDСпорт-Экспресс 06:40
Президент РФС ответил на важные вопросы. За что "Чайку" и "Черноморец" подозревают в договорняке. Разбор игры Президент РФС Александр Дюков выступил перед журналистами после очередной конференции организации.
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Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Политика
Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР
Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Футбол
Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей
Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Религия
В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 07:17
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек
Во вторник, 28 мая, около 10:24 произошел пожар в доме 42 на Караваевской улице (Невский район), сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:00
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
Обновлено в 06:24
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики Украины
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил ЕС в развале экономики страны.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Политика
Володин предложил привлечь бизнес к слушаниям по цифровой экономике
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты предложил провести слушания по цифровой экономике с участием представителей бизнеса 8 июля.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В центре Москвы обрушился балкон старинного дома
В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Экономика
Российские магазины могут обязать принимать пустые бутылки
Пилотные проекты по приему стеклянной тары в российских магазинах могут запустить уже в нынешнем году.
Обновлено 26 мая в 21:19
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25