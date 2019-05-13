Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой СемакаЧемпионат вчера в 15:07

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России. В 28-м туре чемпионата России "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

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Экономика СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.

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