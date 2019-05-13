Футбол
Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой СемакаЧемпионат вчера в 15:07
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России. В 28-м туре чемпионата России "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 3:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Дюков: «Семак доказал, что готов быть во главе большой команды»
Спорт-Экспрессвчера в 14:35
Дюков: «Поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой в чемпионате России, с возвращением в ЛЧ»
Sport24.ruвчера в 14:15
Александр Дюков: «„Зенит“ уверенно и эффективно управлял тренерской карьерой Семака»
Sports.ruвчера в 17:51
Александр Дюков: Руководство «Зенита» уверенно управляло тренерской карьерой Семака
Спорт день за днемвчера в 15:04
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика
СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом
Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу
В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Обновлено в 02:28
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Технологии
Германия тестирует первый участок eHighway на автобане
Недалеко от Франкфурта началось испытание первого в Германии участка автобана для электрифицированных грузовиков с питанием от воздушной контактной сети.
Обновлено вчера в 08:45
ЖКХ
Плановые отключения горячей воды начались в Москве
Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Китай
Важный вопрос В ходе круглого стола челябинская делегация подняла вопрос сокращения сроков, предусмотренных для проверки качества южноуральской продукции, а также увеличения числа институтов, осуществляющих контроль.
Обновлено в 01:30
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Политика
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Генпрокуратура Украины начала расследование преступлений Порошенко
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению проигравшего выборы президента Украины Порошенко на судей по делу о приватизации "ПриватБанка".
Обновлено в 03:02
Культура
«Уральские пельмени» возвращаются в КВН
Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.
Обновлено в 01:20
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Здоровье
Жителям Саратова и Вольска предлагают провериться на наличие меланомы
В рамках Всемирного дня диагностики меланомы, который отмечается 20 мая, в Саратове и Вольске состоятся бесплатные профилактические осмотры.
Обновлено в 01:49