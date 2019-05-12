Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой СемакаЧемпионат 15:07

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России. В 28-м туре чемпионата России "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

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