Дюков: «России не хватает дворового и уличного футбола»Sport24.ru 04:12

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на конференции РФС отметил важность развития футбольного обучения и массового футбола в России.

Спорт день за днем

Дюков: «России не хватает дворового и уличного футбола»

Спорт день за днем

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Происшествия В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.

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