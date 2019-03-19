Футбол

Дюков: Не замечал, чтобы Погребняк разделял расистские убежденияРоссийская газета 05:34

Было неожиданно такое услышать от Павла - я давно его знаю и не замечал, чтобы он разделял расистские убеждения, - сказал Дюков журналистам.
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Александр Дюков
Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет проявления расизма в любых формах. Удивительно было услышать это от Павла, он никогда не был склонен к подобному. Думаю, что комитет по этике проведет соответствующую работу.
— Александр ДюковТАСС 04:38

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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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