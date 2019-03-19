Футбол
Дюков: Не замечал, чтобы Погребняк разделял расистские убежденияРоссийская газета 05:34
Было неожиданно такое услышать от Павла - я давно его знаю и не замечал, чтобы он разделял расистские убеждения, - сказал Дюков журналистам.
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Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет проявления расизма в любых формах. Удивительно было услышать это от Павла, он никогда не был склонен к подобному. Думаю, что комитет по этике проведет соответствующую работу.
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