Дюков: Не замечал, чтобы Погребняк разделял расистские убежденияРоссийская газета 05:34

Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет проявления расизма в любых формах. Удивительно было услышать это от Павла, он никогда не был склонен к подобному. Думаю, что комитет по этике проведет соответствующую работу.

Было неожиданно такое услышать от Павла - я давно его знаю и не замечал, чтобы он разделял расистские убеждения, - сказал Дюков журналистам.

Дюков: Не замечал, чтобы Погребняк разделял расистские убеждения

Политика Губернатор Челябинской области объявил об отставке Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Футбол Месси представил новую форму сборной Аргентины Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.

Футбол Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».

Политика AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".

Политика Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.

Армия и оружие The National Interest оценило российский пулемет Калашникова Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.

Гаджеты Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию Все потому, что Джоли и Питт никак не договорятся об опеке над шестью наследниками и разделе имущества.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Авто В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.

Спорт Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.

Политика Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Общество Суд признал блокировку клипа Хаски «Иуда» законной Суд отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД по поводу блокировки на YouTube клипа на песню «Иуда».

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".