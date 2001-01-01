Футбол

Дюгарри: поведение игроков «Атлетико» и Симеоне было позорнымЧемпионат вчера в 14:48

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике футболистов "Атлетико" и главного тренера "матрасников" Диего Симеоне за поведение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0).
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