Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru вчера в 17:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Дюгарри: «€47 млн за Паредеса — просто грабеж»

Sport24.ruвчера в 18:43

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Soccer.ruвчера в 17:13

Дюгарри: € 47 млн за Паредеса — это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпионатвчера в 16:50

Дюгарри: «47 миллионов евро за Паредеса? Мне очень смешно»

ProstoProSportвчера в 17:04

Чемпион мира 1998 года: «47 миллионов евро за Паредеса - это форменный грабеж»

Матч ТВвчера в 17:12

Экс-игрок сборной Франции: «47 миллионов за Паредеса – грабеж! Я смеюсь во весь голос»

Бомбардир.рувчера в 17:40

Кристоф Дюгарри: «47 млн евро за Паредеса – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос»

Sports.ruвчера в 16:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
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Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

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Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

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Транспорт

Демонстрации нарушили работу парижского метро

На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
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Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Армия и оружие

США впервые применили F-35 против ИГИЛ

Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Политика

Глава «Мираторга» назвал любителей привозного хамона «балаболами»

«Истерикой из ничего» назвал недовольство запретом на ввоз импортной мясной продукции для личного пользования глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Технологии

Экс-глава Google покинет Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

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Шоу-бизнес

Петросяна отказались разводить с Еленой Степаненко

Обновлено в 05:54
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае

Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Политика

Жена Зеленского призвала мужа держаться подальше от бюрократии АП

Обновлено в 04:31
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
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Хоккей

«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина

Обновлено в 01:57
Общество

В Петербурге проходит первомайская монстрация

Жители города в чудаковатых костюмах с абсурдными лозунгами прошли по центру города. Сегодня, 1 мая, в Петербурге проходит монстрация.
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Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
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Кристоф Дюгарри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру и игравший на позициях полузащитника и нападающего. Чемпион мира 1998 года, Чемпион Европы 2000 года. В 1999 году был уличён в применении нандролона. В настоящее время работает комментатором на французском телевидении.
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