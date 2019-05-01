Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru вчера в 17:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Дюгарри: «€47 млн за Паредеса — просто грабеж»

Sport24.ruвчера в 18:43

Экс-игрок сборной Франции: «47 миллионов за Паредеса – грабеж! Я смеюсь во весь голос»

Бомбардир.рувчера в 17:40

Чемпион мира 1998 года: «47 миллионов евро за Паредеса - это форменный грабеж»

Матч ТВвчера в 17:12

Дюгарри: «47 миллионов евро за Паредеса? Мне очень смешно»

ProstoProSportвчера в 17:04

Дюгарри: € 47 млн за Паредеса — это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпионатвчера в 16:50

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Soccer.ruвчера в 17:13

Кристоф Дюгарри: «47 млн евро за Паредеса – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос»

Sports.ruвчера в 16:24
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Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Музыка

Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 07:44
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Общество

МЧС предупредило жителей Воронежской области о дождях и сильном ветре

В течение суток, с 18.00 среды, 1 мая, до 18.00 четверга, 2 мая, в регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:27
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено 29 апреля в 08:41
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Футбол

В «Ливерпуле» обратились к фанатам после инцидентов в Барселоне

Обновлено в 08:00
Культура

Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети»

Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
Обновлено в 07:25
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

История "Монстрации" Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.
Обновлено в 04:17
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Политика

Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

Обновлено в 04:51
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Политика

Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение

Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Пара из Бурятии, чья дочь родилась в Таиланде, вернулась в Россию

Обновлено в 06:01
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 07:35
Происшествия

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

США запретили своим авиакомпаниям низко летать над Венесуэлой

Федеральное авиационное управление (FAA) США во вторник вечером издало распоряжение, запрещающее эксплуатантам воздушных судов США летать ниже 26 тыс. футов (около 8 тыс. м) в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:10
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

В Кемерово временно закрылась пекарня, в которой отказывались обслуживать геев.
Обновлено в 05:15
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Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
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Кристоф Дюгарри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру и игравший на позициях полузащитника и нападающего. Чемпион мира 1998 года, Чемпион Европы 2000 года. В 1999 году был уличён в применении нандролона. В настоящее время работает комментатором на французском телевидении.
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