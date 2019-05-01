Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru 17:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Кристоф Дюгарри
Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока… Это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос.
— Кристоф Дюгарри, французский футболистSports.ru 16:24

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Дюгарри: «€47 млн за Паредеса — просто грабеж»

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Кристоф Дюгарри: «47 млн евро за Паредеса – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос»

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Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

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Экс-игрок сборной Франции: «47 миллионов за Паредеса – грабеж! Я смеюсь во весь голос»

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Кристоф Дюгарри: «47 миллионов за Паредеса. Я смеюсь в голос»

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Кристоф Дюгарри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру и игравший на позициях полузащитника и нападающего. Чемпион мира 1998 года, Чемпион Европы 2000 года. В 1999 году был уличён в применении нандролона. В настоящее время работает комментатором на французском телевидении.
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