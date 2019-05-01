Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru вчера в 17:13

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Чемпион мира 1998 года: «47 миллионов евро за Паредеса - это форменный грабеж»

Матч ТВвчера в 17:12

Дюгарри: «€47 млн за Паредеса — просто грабеж»

Sport24.ruвчера в 18:43

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Soccer.ruвчера в 17:13

«ПСЖ» зря потратился на Паредеса. Он деградирует и мешает команде

Бомбардир.ру10:40

Дюгарри: «47 миллионов евро за Паредеса? Мне очень смешно»

ProstoProSportвчера в 17:04

Дюгарри: € 47 млн за Паредеса — это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпионатвчера в 16:50

Кристоф Дюгарри: «47 млн евро за Паредеса – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос»

Sports.ruвчера в 16:24
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Происшествия

В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия

Обновлено в 09:37
Политика

Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика

Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака

Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин уволил главного гаишника Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Транспорт

Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму

Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Хоккей

Швеция — Россия 6:4 (3-й период)

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Политика

Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Футбол

«Манчестер Сити» проведет со «Спортингом» переговоры по трансферу Бруну Фернандеша

Контракт Фернандеша со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Происшествия

На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море возник пожар

Обновлено в 11:15
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу

Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Политика

Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
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Кристоф Дюгарри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру и игравший на позициях полузащитника и нападающего. Чемпион мира 1998 года, Чемпион Европы 2000 года. В 1999 году был уличён в применении нандролона. В настоящее время работает комментатором на французском телевидении.
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