Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru вчера в 17:13
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика
Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика
Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака
Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин уволил главного гаишника Москвы
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Хоккей
Швеция — Россия 6:4 (3-й период)
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Политика
Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России
Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Манчестер Сити» проведет со «Спортингом» переговоры по трансферу Бруну Фернандеша
Контракт Фернандеша со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03