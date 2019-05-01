Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»Soccer.ru 17:13
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
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Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока… Это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос.
— Кристоф Дюгарри, французский футболистSports.ru 16:24
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