Футбол

«Дюделанж» в большинстве обыграл «Нымме Калью» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕМатч ТВ вчера в 13:51

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«Дюделанж» одержал победу над «Нымме Калью» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Единственный гол в этой встрече забил Данель Синани. Отметим, что в середине первого тайма красную карточку получил футболист хозяев Владислав Хомутов.
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«Дюделанж» в большинстве обыграл «Нымме Калью» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

Матч ТВвчера в 13:51

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Дюделанж» выбил «Нымме Калью»

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