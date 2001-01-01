«Дюделанж» одержал победу над «Нымме Калью» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Единственный гол в этой встрече забил Данель Синани. Отметим, что в середине первого тайма красную карточку получил футболист хозяев Владислав Хомутов.

«Дюделанж» в большинстве обыграл «Нымме Калью» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

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