Футбол

«Дюделанж» и «Слован» вышли в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 13:59

Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).
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