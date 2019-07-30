Футбол
«Дюделанж» и «Слован» вышли в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 13:59
Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).
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«Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ЛЕ 30 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:39
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