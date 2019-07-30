Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).

«Дюделанж» и «Слован» вышли в третий отборочный раунд Лиги Европы

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