Футбол
«Дюделанж» и «Слован» вышли в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 13:59
Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).
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«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
Советский спортвчера в 13:49
«Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ЛЕ 30 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июля в 01:39
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