«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублейТАСС вчера в 10:57

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.

Политика В Раде с трех попыток собрали кворум для рассмотрения законопроекта Зеленского Депутаты должны рассмотреть предложенный утром президентом Владимиром Зеленским законопроект "О публичных закупках" во время выборов В Верховной Раде началось внеочередное пленарное заседание, на котором должны рассмотреть предложенный утром президентом Владимиром Зеленским законопроект "О публичных закупках" во время выборов.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Политика Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.

Армия и оружие От пистолета до авиапушки: что еще изобрел оружейник Макаров Воздушная артиллерия Идею авиационной пушки АМ-23 Николай Макаров начал воплощать уже после того, как ПМ приняли на вооружение.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Происшествия В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Политика Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.

Происшествия Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне» Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Политика Опрос: Более 70% украинцев хотят разогнать Верховную Раду В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.

Авто Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.

Хоккей Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Политика Порошенко обвинили на Украине в госизмене Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Технологии МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.

Происшествия Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.

Гаджеты Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro 15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.

Здоровье Названо оптимальное количество кефира для употребления в сутки «Оптимальным» количеством кефира специалист назвала один стакан в два дня.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Транспорт Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.

Политика В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.