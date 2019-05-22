Финансы
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублейТАСС вчера в 10:57
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
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«Дыра» в капитале уфимского «Роскомснаббанка» выросла до 18,7 млрд рублей
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В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.
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Авто
Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера
Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.
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Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
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Порошенко обвинили на Украине в госизмене
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Авто
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
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