Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублейТАСС 10:57
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
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