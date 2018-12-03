Финансы
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Российская газета02:12
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Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:10
Финансы
Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов
На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 03:03
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в минусе
Фондовые индексы Западной Европы снизились в пятницу в ожидании переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине.
Обновлено в 00:08
Финансы
Слишком крепкий орешек: вклады мешают аннулировать лицензию «Траста»
Пока процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:05
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 02:46
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Мы жили в эпоху безопасного кредита
Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы
Рубль в декабре ждут сказочные испытания
Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей
Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.
Обновлено в 00:15
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:04
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено 01 декабря в 14:31
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено 01 декабря в 05:35
Финансы
Эксперт прокомментировал заявление ЦБ о теневом секторе экономики
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН прокомментировал борьбу ЦБ с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы
Примерно 72 % городского бюджета в 2019 году потратят на социальную сферу
Больше всего планируют потратить на содержание социальной сферы: образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную поддержку населения.
Обновлено вчера в 22:59