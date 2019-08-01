Лесные пожары
Дым от пожаров в Сибири достиг США и КанадыРБК 06:27
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Премьер поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири
В числе прочего Медведев поручил проработать вопрос создания в Сибири специализированного лесопожарного центра.
Обновлено в 02:59
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК
В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек».
Обновлено в 12:27
Технологии
Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза
Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).
Обновлено в 10:58
Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мира
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме назвал трех лучших голкиперов мира.
Обновлено в 07:59
Политика
Порошенко «признался» в авторстве Минских соглашений
Пятый президент Украины Петр Порошенко признался, кто на самом деле написал Минские соглашения.
Обновлено в 12:29
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Кино
HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe).
Обновлено в 04:28
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР
В Народной милиции добавили, что спустя полчаса украинские силовики направили в тот же район ДНР еще один бесплотный аппарат, он также был сбит и упал на подконтрольной Киеву территории.
Обновлено в 12:00
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Политика
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Реал» просит за Бэйла не меньше 65 млн евро
Мадридский «Реал» планирует выручить с продажи Гарета Бэйла не менее 65 млн евро.
Обновлено в 11:20
Космос
Звезда с чудовищной скоростью вылетела из центра нашей галактики
Предполагают, что звезда была двойной, и этот тандем неосторожно приблизился к гигантской черной дыре в центре галактики.
Обновлено в 09:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39