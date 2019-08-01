Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

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