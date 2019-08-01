Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и достиг Аляски. Здесь он, предположительно, смешался с дымом от местных пожаров и распространился вниз по западному побережью Канады.

NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

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