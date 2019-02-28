Футбол

Дьяков подписал контракт с минским «Динамо»Матч ТВ 03:18

Российский защитник Виталий Дьяков заключил контракт с минским «Динамо». 30-летний игрок перешел в белорусский клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Дьяков подписал контракт с минским «Динамо»

Матч ТВ03:18

Дьяков стал игроком минского «Динамо»

Sport24.ru03:21

Дьяков подписал контракт с минским «Динамо»

Sportbox.RU03:18

Дьяков заключил контракт с минским «Динамо»

Спорт-Экспресс03:26

Дьяков подписал контракт с минским «Динамо»

Чемпионат03:05

Минское «Динамо» подписало контракт с Дьяковым (фото)

Советский спорт02:30

Дьяков подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона

Sports.ru03:09
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