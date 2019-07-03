Футбол
Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в КазахстанSportbox.RU 07:34
По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане. Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
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Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 09:57
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«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
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В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
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Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
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Карпин — о том, как поднять уровень РПЛ: «Привезите новых Халков за 50-60 млн евро»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как бороться с падением уровня российской Премьер-лиги.
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Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей
Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 13:09
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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
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Американская компания Amazon намерена потратить на создание сериала по «Властелину колец» 1,5 миллиарда долларов США.
Обновлено вчера в 09:33
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В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
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Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
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Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
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Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
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МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской
Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
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В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
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Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
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Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
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Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве
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