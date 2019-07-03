Футбол

Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в КазахстанSportbox.RU 07:34

По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане. Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.
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«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

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Дядюн предпочел «Химки» клубам Казахстана

Sportbox.RU09:33

Дядюн предпочел «Химки» клубам Казахстана

Матч ТВ09:33

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном. Он может перейти в «Тобол» или «Атырау»

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«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

РИА Новости07:53

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

Чемпионат07:08

Дядюн покинул «Балтику»

Спорт-Экспресс06:58
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