Футбол

Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в КазахстанSportbox.RU 07:34

По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане. Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.
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«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

Sport24.ru08:51

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

РИА Новости07:53

Дядюн предпочел «Химки» клубам Казахстана

Матч ТВ09:33

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном. Он может перейти в «Тобол» или «Атырау»

Sports.ru07:56

Дядюн предпочел «Химки» клубам Казахстана

Sportbox.RU09:33

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

Чемпионат07:08

Дядюн покинул «Балтику»

Спорт-Экспресс06:58
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Экономика

Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США

В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума.
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Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

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За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Происшествия

О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра

Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
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Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными

Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
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Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Обновлено в 15:18
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После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Энергетика

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В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
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Шоу-бизнес

Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом

Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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Футбол

Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»

Обновлено в 11:31
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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
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Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

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Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
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В Неаполе прошло открытие летней Универсиады-2019

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Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
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СМИ сообщили о ЧП во время салюта в Минске

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Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC

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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

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Обновлено в 06:13
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Российский футболист, нападающий клуба «Балтика». Мастер спорта России.
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