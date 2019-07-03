Футбол
Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в КазахстанSportbox.RU 07:34
По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане. Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:43, Вашингтон
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Сын арабского шейха скончался в Великобритании
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Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
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