Футбол

Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболуТАСС 02 мая в 18:02

Рубин — Оренбург
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
31′
Михаил Сиваков
35′
45′
Андрей Малых
46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
69′
76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Полоз
77′
81′
Вадим Афонин
Артем Галаджан
Данил Степанов
Игорь Калинин
84′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
87′
Двумя встречами в пятницу откроется программа 27 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Казанский "Рубин" примет "Оренбург", а красноярский "Енисей" на своем поле сыграет с махачкалинским "Анжи".
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Сегодня двумя матчами открывается 27 тур чемпионата России по футболу

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Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС02 мая в 18:02
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