Футбол

Двумя матчами стартует 19-й тур чемпионата России по футболуТАСС вчера в 16:28

Крылья Советов — Енисей
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Двумя встречами начнется программа 19-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Московский ЦСКА примет казанский "Рубин", а самарские "Крылья Советов" - красноярский "Енисей".
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Александр Бубнов: ЦСКА после поражения от «Арсенала» больше нельзя терять очки

Советский спорт02:31

РПЛ подвела итоги 18-го тура: «Самым популярным стал матч Спартак – Краснодар»

Букмекеры.рфвчера в 03:02

Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Енисей», ЦСКА против «Рубина»

Sports.ru01:00

Двумя матчами стартует 19-й тур чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 16:28

Бубнов против Sportbox.ru. 19-й тур

Sportbox.RUвчера в 11:06

Едем на юг: все матчи 19-го тура чемпионата России по футболу

Tricolor TV Magazineвчера в 09:17

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур. Расписание и результаты матчей

Спорт-Экспресс01:00
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Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
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В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Общество

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор

Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:28
Политика

В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 02:30
Политика

Лановой: Порошенко может бежать с Украины

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Космос

Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Происшествия

У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство

Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.
Обновлено в 02:31
Общество

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально присвоили 116-летней жительнице Японии Канэ Танаке статус старейшего человека в мире, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:50
Политика

Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:42
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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

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Политика

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Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Футбол

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" заключил контракт с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
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Общество

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Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
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Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам

Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.
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Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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