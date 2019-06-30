Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийствеИзвестия вчера в 15:27

Ранее и.о. главврача Елене Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание реаниматологу Элине Сушкевич убить его.
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Калининградский врач арестована в деле об убийстве новорожденного

Московский Комсомолец Калининградвчера в 16:34

СК: и.о. главврача роддома №4 Белая поручила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу лекарства

Клопсвчера в 13:27

СК возбудил еще одно дело из-за гибели младенца в калининградском роддоме

РИА Новостивчера в 14:05

Врачей заподозрили в убийстве младенца для хорошей статистики

Газета.Ruвчера в 16:21

СК: задержанная в Калининграде врач намеренно ввела младенцу смертельную дозу лекарства

Новый Калининград.Ruвчера в 12:40

«Организация убийства»: в СК раскрыли подробности расследования смерти младенца в калининградском роддоме №4

Калининград.Ruвчера в 12:31

Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»

КП - Калининград28 июня в 10:53
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Происшествия

В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки

Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Обновлено вчера в 11:45
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество

Пожарный расчет и 10 «скорых»: безопасность на концерте «Ленинграда» в Екатеринбурге обойдется в три миллиона рублей

Безопасность на мероприятии обойдется в три миллиона и 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
Кино

«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита

Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Обновлено в 00:06
Интернет

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Андрей Малахов поделился достижениями своего сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Общество

Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей

Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
Наука

Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения

Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

В Приамурье на форуме «Армия-2019» показали современное вооружение

Обновлено вчера в 22:09
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено вчера в 15:29
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
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