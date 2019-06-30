Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийствеИзвестия вчера в 15:27
Ранее и.о. главврача Елене Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание реаниматологу Элине Сушкевич убить его.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Калининградский врач арестована в деле об убийстве новорожденного
Московский Комсомолец Калининградвчера в 16:34
СК: задержанная в Калининграде врач намеренно ввела младенцу смертельную дозу лекарства
Новый Калининград.Ruвчера в 12:40
«Организация убийства»: в СК раскрыли подробности расследования смерти младенца в калининградском роддоме №4
Калининград.Ruвчера в 12:31
Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»
КП - Калининград28 июня в 10:53
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Происшествия
В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество
Пожарный расчет и 10 «скорых»: безопасность на концерте «Ленинграда» в Екатеринбурге обойдется в три миллиона рублей
Безопасность на мероприятии обойдется в три миллиона и 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
Кино
«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита
Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Интернет
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей
Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
Наука
Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения
Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие
В Приамурье на форуме «Армия-2019» показали современное вооружение
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59