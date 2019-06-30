Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийствеИзвестия 15:27
Ранее и.о. главврача Елене Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание реаниматологу Элине Сушкевич убить его.
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Калининградский врач арестована в деле об убийстве новорожденного
Московский Комсомолец Калининград16:34
СК: задержанная в Калининграде врач намеренно ввела младенцу смертельную дозу лекарства
Новый Калининград.Ru12:40
Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»
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«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
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Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России в организацию.
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Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля
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Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
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Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
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