Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийствеИзвестия 15:27

Ранее и.о. главврача Елене Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание реаниматологу Элине Сушкевич убить его.
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Калининградский врач арестована в деле об убийстве новорожденного

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СК: и.о. главврача роддома №4 Белая поручила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу лекарства

Клопс13:27

СК возбудил еще одно дело из-за гибели младенца в калининградском роддоме

РИА Новости14:05

СК: задержанная в Калининграде врач намеренно ввела младенцу смертельную дозу лекарства

Новый Калининград.Ru12:40

Врачей заподозрили в убийстве младенца для хорошей статистики

Газета.Ru16:21

«Организация убийства»: в СК раскрыли подробности расследования смерти младенца в калининградском роддоме №4

Калининград.Ru12:31

Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»

КП - Калининград28 июня в 10:53
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Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
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Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
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Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
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Двукратный чемпион НБА Дюрант объявил о переходе в «Бруклин»

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В России установят более 10 тысяч банкоматов с функцией распознавания лиц, в которых клиенты смогут совершать операции без пластиковой карты.
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Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском

«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
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Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России в организацию.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Здоровье

Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля

"Для лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с предельной отпускной ценой производителя не выше 20 рублей коды маркировки предоставляются бесплатно", — уточняется в документе.
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Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
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Общество

С 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции

С 1 июля постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила розничной торговли молочных продуктов.
Обновлено 28 июня в 01:42
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Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
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Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

Обновлено в 18:28
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В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
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Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»

На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
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Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд

Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
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«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
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Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы

Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
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Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
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