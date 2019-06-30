Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийствеИзвестия 15:27
Ранее и.о. главврача Елене Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, она дала указание реаниматологу Элине Сушкевич убить его.
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Калининградский врач арестована в деле об убийстве новорожденного
Московский Комсомолец Калининград16:34
Источник: В Калининграде следователи задержали еще одного врача по «делу доктора Белой»
КП - Калининград28 июня в 10:53
СК: задержанная в Калининграде врач намеренно ввела младенцу смертельную дозу лекарства
Новый Калининград.Ru12:40
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Энергетика
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51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Политика
Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»
Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет
Обновлено в 04:23
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Обновлено в 19:42
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», узнали ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди испытывают перед смертью. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 05:51
Кино
Военно-патриотическая киностудия откроется при Минобороны
Киностудия по выпуску военно-патриотических фильмов скоро откроется при Министерстве обороны России.
Обновлено в 05:27
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Авто
Определяем скрученный пробег: На что следует обращать внимание и как не попасться на уловки мошенников
Обновлено в 07:00
Космос
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32