Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в МинскеКомсомольская правда 03:19
Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля. Напомним, что тогда погибла одна женщина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Закупалось салютные установки у российской компании ОАО «Пиро-Росс».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Происшествия
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