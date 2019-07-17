Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в МинскеКомсомольская правда 03:19

Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля. Напомним, что тогда погибла одна женщина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Закупалось салютные установки у российской компании ОАО «Пиро-Росс».
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По делу о ЧП на салюте в Минске назначили взрывотехническую экспертизу

РИА Новости05:27

Двух россиян в Минске обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехникой

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Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

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Двух россиян обвинили по делу о взрыве салюта в Минске

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Двум россиянам предъявили обвинение по делу о взрыве во время салюта в Минске

Дождь02:51

Двум россиянам предъявили обвинение из-за взрыва фейерверков в Минске

РБК03:29
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон

В деле о взрыве на салюте двое новых подозреваемых

КП - Беларусь05:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Происшествия

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Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.
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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Зимой 2017 года россиянка приобрела у московского дилера полностью электрический кроссовер Tesla Model X 100D.
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Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400

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